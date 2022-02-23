Польща передала Україні гранатомети та каски

Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що Польща передала Києву військову допомогу, повідомляє Новое время.

"Каски та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі" , — написав він у Twitter.

Він уточнив, що це допомога для ЗСУ на тлі нової агресії Росії.

"Дякую нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку! І, звичайно, особлива подяка польському міністру оборони Матіушу Блащаку. Далі буде" , — зазначив він.

Раніше Польща повідомила, що готова передати Україні боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси Grom та різні типи безпілотників.