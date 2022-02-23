Надзвичайний стан у Києві: Кличко сказав, як житиме столиця
В Україні о 00:00 24 лютого запроваджується режим надзвичайного стану. Комендантську годину в Києві не вводитимуть, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
Реалізація заходів, передбачених указом президента про надзвичайний стан, в столиці включає наступні пункти :
- комендантська година у столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу;
- будуть взяті під охорону усі об'єкти критичної інфраструктури міста;
- посилять охорону та обмежать доступ до приміщень усіх органів влади, розташованих у столиці;
- робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00;
- на всіх основних в'їздах до міста працюватимуть контрольно-пропускні пункти;
- буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ;
- особливий контроль буде запроваджено за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" ім. Сікорського;
- патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона;
- особливу увагу буде приділено безпеці навчальних закладів – шкіл та дитячих садків.