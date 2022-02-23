Надзвичайний стан у Києві: Кличко сказав, як житиме столиця

Надзвичайний стан у Києві: Кличко сказав, як житиме столиця

В Україні о 00:00 24 лютого запроваджується режим надзвичайного стану. Комендантську годину в Києві не вводитимуть, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Реалізація заходів, передбачених указом президента про надзвичайний стан, в столиці включає наступні пункти :

  • комендантська година у столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу;
  • будуть взяті під охорону усі об'єкти критичної інфраструктури міста;
  • посилять охорону та обмежать доступ до приміщень усіх органів влади, розташованих у столиці;
  • робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00;
  • на всіх основних в'їздах до міста працюватимуть контрольно-пропускні пункти;
  • буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ;
  • особливий контроль буде запроваджено за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" ім. Сікорського;
  • патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона;
  • особливу увагу буде приділено безпеці навчальних закладів – шкіл та дитячих садків.
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