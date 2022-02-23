Надзвичайний стан у Києві: Кличко сказав, як житиме столиця

В Україні о 00:00 24 лютого запроваджується режим надзвичайного стану. Комендантську годину в Києві не вводитимуть, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Реалізація заходів, передбачених указом президента про надзвичайний стан, в столиці включає наступні пункти :