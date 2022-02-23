У Фінляндії заявили про готовність подати заявку на вступ до НАТО
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) заявила в середу в парламенті, що уряд готовий подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постане питання національної безпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Загроза великої війни зараз реальніша, ніж будь-коли за довгі роки. (...) Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постає питання про національну безпеку", - передав портал телерадіомовлення Yle її слова.
Парламент протягом трьох годин обговорював питання зовнішньої та безпекової політики.