У Фінляндії заявили про готовність подати заявку на вступ до НАТО

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) заявила в середу в парламенті, що уряд готовий подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постане питання національної безпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загроза великої війни зараз реальніша, ніж будь-коли за довгі роки. (...) Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постає питання про національну безпеку" , - передав портал телерадіомовлення Yle її слова.

Парламент протягом трьох годин обговорював питання зовнішньої та безпекової політики.