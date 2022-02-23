У Держспецзв'язку вчорашню кібератаку пов'язали з РФ

В середу, 23 лютого, стався черговий акт кіберагресії проти України. Були атаковані сайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та інших органів влади, повідомляє Новое время.

В Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України надали рекомендації для до ІТ-служб й організацій всіх форм власності.

"Сьогоднішні кібератаки вже навіть не потребують детальної технічної атрибуції. Атакувальники, особливо не ховаючись, використовують для фішингових розсилань та DDоS-атак бот-мережі, які нашими спецслужбами однозначно ідентифікуються як пов’язані зі спецслужбами країни-агресора" , — зазначили в службі.

Першочергові рекомендації:

Ізолювати усі робочі станції та сервери, не пов’язані з виконанням критично важливих функцій, в інтересах громадян, бізнесу і держави.

Оновити системне та прикладне програмне забезпечення робочих систем до останньої версії.

Негайно зробити резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.