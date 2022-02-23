Зеленський провів переговори з Макроном

Президент Володимир Зеленський провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter Зеленський написав, що подякував співрозмовнику за рішення передати Україні індивідуальні засоби оборони та системи розмінування, а також попросив Францію, яка головує в Раді ЄС, про макрофінансову підтримку.

"Ціную Францію за те, що вона залишається з Україною в такі складні часи" , - додав він.

Французький телеканал BFM TV раніше повідомляв, що Зеленський і Макрон обговорюватимуть останні дії Росії щодо окупованих районів Донбасу.