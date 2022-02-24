США не направлять своїх військових в Україну - Білий дім

США не спрямовуватимуть війська в Україну у разі повномасштабного наступу Росії. Не існує сценарію, за якого президент США Джо Байден ухвалить рішення про відряджання американських військовослужбовців до України, повідомляє Новое время.

Про це сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу. Вона наголосила, що Байден за жодних обставин не змінить цього рішення.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/0jlzhAfFbt — The White House (@WhiteHouse) February 23, 2022

21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому повідомив про визнання РФ «незалежності» так званих «Л/ДНР».

Це сталося на тлі спровокованої РФ ескалації на Донбасі та загрози вторгнення російських військ на решту території України.

Після цього рішення на засіданні Ради безпеки ООН Україна закликала Росію скасувати визнання «Л/ДНР» та повернутися за стіл переговорів. Київ також засудив розгортання нових окупаційних військ Росії на території України та зажадав їх негайного виведення.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що такий крок кремлівського режиму «може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей».