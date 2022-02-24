Все переноситься в Манчестер: Атлетіко та МЮ зіграли внічию

Англійський клуб зумів уникнути поразки в гостьовому поєдинку з Атлетіко, але правило виїзного голу МЮ вдома не допоможе, повідомляє Сьогодні.

У середу відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Атлетіко приймав Манчестер Юнайтед.

Зустріч Атлетіко та МЮ пройшла в іспанській столиці та завершилася нічиєю з рахунком – 1:1.

Хазяї поля забили швидкий гол. Вже на 7 хвилині Жоау Фелікс вивів Атлетіко вперед.

Але британці зуміли уникнути поразки під кінець матчу. Героєм став 19-річний шведський форвард Ентоні Еланга.

Атлетіко – Манчестер Юнайтед – 1:1. Голи: Фелікс (7) – Еланга (80).

Зустріч у відповідь Манчестер Юнайтед – Атлетіко відбудеться 15 березня на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.