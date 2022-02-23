Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє УНІАН.

Україна прийняла таке рішення після звернення так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням надати їм військову допомогу.

"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", - написав Кулеба у Twitter.

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