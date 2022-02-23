Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє УНІАН.
Україна прийняла таке рішення після звернення так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням надати їм військову допомогу.
"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", - написав Кулеба у Twitter.