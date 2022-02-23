РФ закрила повітряний простір вздовж кордону України

Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Російська сторона видала відповідне попередження NOTAM для авіації, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це йдеться у відповідному NOTAM, отриманим Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Відповідно до опублікованої на Twitter-сторінці OSINTdefender мапи, створеної на основі NOTAM, Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Росії крок російських військ вперед. Він говорив про війська, які Росія розмістила вздовж українського кордону.