РФ закрила повітряний простір вздовж кордону України

РФ закрила повітряний простір вздовж кордону України

Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Російська сторона видала відповідне попередження NOTAM для авіації, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це йдеться у відповідному NOTAM, отриманим Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Відповідно до опублікованої на Twitter-сторінці OSINTdefender мапи, створеної на основі NOTAM, Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Росії крок російських військ вперед. Він говорив про війська, які Росія розмістила вздовж українського кордону.

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