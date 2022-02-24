Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів безпеку України
Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте санкції проти Російської Федерації та спільну боротьбу з кібератаками, повідомляє Укрiнформ.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами", - написав Зеленський у Твіттері.
Він висловив вдячність Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні.