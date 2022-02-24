Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів безпеку України

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром ???????? @MinPres. Головні теми – безпека ???????? та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами. Вдячний ???????? за конкретну оборонну допомогу, надану ????????!