Оприлюднено санаційний список ЄС проти Росії

У списку санкцій, який ухвалили 27 країн-членів Європейського союзу, опинилися російські пропагандисти, посадовці та військові. Усі вони потраплять під жорсткі економічні обмеження через рішення президента РФ Володимира Путіна визнати "незалежність" окупованих українських територій на Донбасі, повідомляє Обозреватель.

Документ було оприлюднено у середу, 23 лютого. До списку потрапили 351 депутат нелегітимної російської Держдуми (усі вони голосували на "визнання" Л/ДНР"), три банки – Банк "Росія", Промсвязьбанк та ВЕБ, Агентство інтернет-досліджень (відоме як "Фабрика тролів"), а також 24 фізичні особи.

Санкції передбачають заморожування активів зазначених осіб, якщо ці активи виявляться на території ЄС, заборона на в'їзд до країн Союзу та транзит через них.

Серед чиновників та топпропагандистів у списку санкцій опинилися:

офіційний представник МЗС Марія Захарова;

голова Міноборони Сергій Шойгу;

голова АП Антон Вайно;

віце-прем'єр Марат Хуснуллін;

віце-прем'єр Дмитро Григоренко;

голова Мінекономрозвитку Максим Решетніков;

головний редактор RT Маргарита Симоньян;

телеведучий Володимир Соловйов;

глава News Front Костянтин Книрик.

Серед російських військових обмеження торкнуться головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова, його заступника Володимира Касатонова, командувача Чорноморського флоту Ігоря Осипова, головнокомандувача сухопутних військ Олега Салюкова, головнокомандувача ВКС Сергія Суровкіна, командувача ВПС Сергія Дронова.

До списку також потрапили мати і дружина "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина Віолетта та Любов, син голови ФСБ Денис Бортніков, президент ВТБ Андрій Костін, голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов, сенатор Олексій Пушков, депутат Петро Толстой.

Раніше глава Дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС також ухвалив рішення обмежити доступ Росії до фінансового ринку та ринку капіталу ЄС. При цьому самого Путіна обмеження не торкнуться.

Нагадаємо, що американський президент Джо Байден розпорядився запровадити санкції проти оператора "Північного потоку – 2" компанії Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора Маттіаса Варніга. Це сталося у середу, 23 лютого. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікацію скандального газопроводу "Північний потік-2" зупинили. Це сталося на тлі того, що Путін визнав незалежність терористичних організацій Л/ДНР.