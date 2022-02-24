Франція закликала громадян терміново покинути Україну

Франція закликає своїх громадян без зволікань виїхати з України.Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Франції стосовно безпекової ситуації станом на 23.02.2022, повідомляє Укрінформ.

У тексті заяви йдеться, що у контексті інтенсивної напруженості, створеної концентрацією російських військ на кордонах України, рішенням Росії визнати незалежність "Л/ДНР", та з огляду на введення надзвичайного стану, ухваленого 23 лютого українським парламентом, "громадяни Франції, що перебувають в Україні, мають без зволікань покинути цю країну".

Французьке МЗС також не рекомендує їздити в Україну до подальшого повідомлення.