У Швейцарії заявили, що не дозволять РФ обходити санкції за допомогою країни

Швейцарський уряд запевнив, що країна не стане майданчиком для обходу санкцій, запроваджених ЄС щодо РФ.﻿ Про це заявив уряд Швейцарії, повідомляє Укрінформ.

Федеральна рада Швейцарії обговорила ситуацію на сході України на засіданні 23 лютого 2022 року. Вона засудила визнання Росією "ЛДНР" незалежними утвореннями як порушення міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету України.

Федеральна рада хоче запевнити, що Швейцарія не буде використовуватися як платформа для обходу санкцій, запроваджених ЄС, і тому уважно вивчає ці санкції.

"Швейцарія віддана мирному врегулюванню конфлікту на сході України. Вона підтримує зусилля ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи щодо сприяння мирному врегулюванню" , - йдеться у повідомленні.

Федеральна рада з великим занепокоєнням стежить за поточною ситуацією, оскільки існує ризик значної подальшої ескалації. Швейцарія засуджує дії Росії як порушення міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету України.

Швейцарія не визнає незалежність цих територій, які залишаються частиною території України.