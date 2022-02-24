США пов'язали з Росією останні кібератаки в Україні

Сполучені Штати продовжують встановлювати, хто саме причетний до нових масштабних кібератак в Україні, однак уже зараз наголошують, що нинішні дії відповідають попереднім нападам з боку Російської Федерації.﻿ Про це заявила час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрінформ.

"Ми поки що не встановили, хто стоїть за цими діями" , - зауважила представниця Білого дому, додавши, що це не робиться так швидко.

Однак, за її словами, у Вашингтоні вважають, що нинішні атаки відповідають попереднім хакерським нападам, проведеним минулого тижня російською владою з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.