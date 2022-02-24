РФ почне "щось схоже на вторгнення" до ранку четверга - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що до ранку четверга, 24 лютого, війська РФ почнуть «щось схоже на повномасштабне вторгнення» в Україну, повідомляє Новое время.

" На жаль, Росія привела свої війська в крайній ступінь готовності по всьому кордоні з Україною - з півночі, зі сходу і з півдня" , - сказав держсекретар в інтерв'ю на телеканалі NBC..

Після цього журналіст попросив Блінкена пояснити, коли конкретно, на його думку, відбудеться російське вторгнення.