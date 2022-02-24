РФ почне "щось схоже на вторгнення" до ранку четверга - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що до ранку четверга, 24 лютого, війська РФ почнуть «щось схоже на повномасштабне вторгнення» в Україну, повідомляє Новое время.
" На жаль, Росія привела свої війська в крайній ступінь готовності по всьому кордоні з Україною - з півночі, зі сходу і з півдня", - сказав держсекретар в інтерв'ю на телеканалі NBC..
Після цього журналіст попросив Блінкена пояснити, коли конкретно, на його думку, відбудеться російське вторгнення.
"Я не можу назвати вам конкретну дату або час, проте все готове для того, щоб Росія почала свій наступ", - зазначив він.