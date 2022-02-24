Українські держсайти знову атакували хакери

Сайти Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ, СБУ, Міносвіти, Міністерства стратегічних галузей, Мінінфраструктури та Мінагрополітики знову зазнали хакерської атаки, повідомляє Укрінформ.

Наразі доступ на ресурси обмежено. При цьому на сайтах уряду та Мінагрополітики з'явилося повідомлення, яке з'являлося на сайті МЗС під час минулої хакерської атаки. У ньому зазначається, що всі особисті дані українців були злиті в загальну мережу.

За даними ЗМІ, аналогічні повідомлення були й на сайтах інших держвідомств, а не тільки на сайті Мінагрополітики. Наразі всі ці ресурси просто відключили. Також спостерігаються проблеми у роботі сайтів Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.