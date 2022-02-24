Кулеба обговорив з генсеком ООН протидію агресії РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до США зустрівся із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, сторони обговорили посилення ролі ООН у протидії російській агресії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає пресслужба зовнішньополітичного відомства у середу ввечері, глава української дипломатії докладно поінформував Генсекретаря ООН про ескалацію Російською Федерацією ситуації безпеки поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, блокування Москвою політико-дипломатичного врегулювання.

Зі свого боку Гутерріш зазначив, що рішення РФ про "визнання" тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях "незалежними республіками" є грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Він наголосив, що такий односторонній акт суперечить Статуту ООН та міжнародному праву, а також фактично руйнує Мінські домовленості, підтримані резолюцією 2202 (2015) Ради Безпеки ООН.

Генеральний секретар повторив свою позицію щодо неприйнятності позиціонування Москвою російських окупаційних військ на Донбасі "учасниками операції з підтримки миру".

Кулеба наголосив на важливості активного залучення ООН до дипломатичних зусиль, що вживаються Україною та партнерами на різних рівнях для запобігання подальшому погіршенню ситуації безпеки.

Сторони приділили особливу увагу крокам нарощування гуманітарної відповіді ООН на російську агресію.