Блінкен підписав санкції проти "ПП-2"
США вводять санкції проти гендиректора і посадових осіб проєкту "Північний потік-2". Документ підписав держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
"Сьогодні я накладаю санкції на компанію Nord Stream 2 AG, її генерального директора і корпоративних посадових осіб", - повідомляє Блінкен в Twitter..
Він також зазначив, що США і Німеччина тісно співпрацювали, щоб зупинити роботу газопроводу.
"Німеччина була лідером у зусиллях з реагування на російську агресію і вчора оголосила про рішучі дії", - йдеться в повідомленні.
Раніше Євросоюз ввів санкції проти росіян за визнання "ЛДНР". До списку увійшли понад 500 осіб, серед яких російські пропагандисти, чиновники, депутати.