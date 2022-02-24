Блінкен підписав санкції проти "ПП-2"

США вводять санкції проти гендиректора і посадових осіб проєкту "Північний потік-2". Документ підписав держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

"Сьогодні я накладаю санкції на компанію Nord Stream 2 AG, її генерального директора і корпоративних посадових осіб" , - повідомляє Блінкен в Twitter..

Він також зазначив, що США і Німеччина тісно співпрацювали, щоб зупинити роботу газопроводу.

"Німеччина була лідером у зусиллях з реагування на російську агресію і вчора оголосила про рішучі дії" , - йдеться в повідомленні.

We worked closely with Germany to stop the Nord Steam 2 pipeline. Germany has been a leader on efforts to respond to Russian aggression and announced strong actions yesterday. Today, I am sanctioning Nord Stream 2 AG, its CEO, and its corporate officers. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 24, 2022

Раніше Євросоюз ввів санкції проти росіян за визнання "ЛДНР". До списку увійшли понад 500 осіб, серед яких російські пропагандисти, чиновники, депутати.