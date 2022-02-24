Розвідка США попередила про неминучий напад РФ - CNN

США попередили уряд України про те, що останні дані розвідки вказують на те, що Росія неминуче розпочне повномасштабне вторгнення, повідомляє Новое время.

Як пише CNN, за оцінкою американської розвідки, іноземні лідери та високопосадовці США попереджають про напад, що готується, і заявляють, що російські війська просуваються в «проросійський регіон на сході України».

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю ABC News, що, хоча він не може повідомити конкретики, «все, що ми бачили за останні 24-48 годин, свідчить про те, що Росія вносить останні штрихи в питання про розміщення своїх сил на всій території України. Усі кордони України, на північ, на схід, на південь, щоб бути готовими до повного вторгнення».