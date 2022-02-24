Канада заборонила авіаперельоти над деякими областями України

Канада не рекомендує своїм авіаперевізникам літати над Україною. Також заборонені перельоти над деякими областями нашої країни, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За інформацією Міністерства транспорту Канади, через небезпечну ситуацію на сході України, Канада оновила повідомлення NOTAM. Авіаперевізникам і власникам приватних літаків забороняється входити в повітряні простори Дніпропетровської області та Криму.

"У відповідь на підвищений ризик на сході України ми оновили наш NOTAM, щоб заборонити канадським авіаперевізникам і власникам літаків, зареєстрованих в Канаді, входити в Дніпропетровську і Сімферопольську області повітряного простору" , - йдеться в повідомленні.

Також авіаперевізникам Канади не рекомендують взагалі літати над Україною.