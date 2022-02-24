Канада заборонила авіаперельоти над деякими областями України

Канада заборонила авіаперельоти над деякими областями України

Канада не рекомендує своїм авіаперевізникам літати над Україною. Також заборонені перельоти над деякими областями нашої країни, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За інформацією Міністерства транспорту Канади, через небезпечну ситуацію на сході України, Канада оновила повідомлення NOTAM. Авіаперевізникам і власникам приватних літаків забороняється входити в повітряні простори Дніпропетровської області та Криму.

"У відповідь на підвищений ризик на сході України ми оновили наш NOTAM, щоб заборонити канадським авіаперевізникам і власникам літаків, зареєстрованих в Канаді, входити в Дніпропетровську і Сімферопольську області повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

Також авіаперевізникам Канади не рекомендують взагалі літати над Україною.

"Ми також рекомендуємо експлуатантам не заходити в іншу частину повітряного простору України (Київ, Львів та Одеса)", - зазначили в Міністерстві транспорту Канади.
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