Радбез ООН почав екстрене засідання на прохання України

Рада безпеки Організації Об'єднаних націй (ООН) вранці четверга, 24 лютого, зібралася на термінове засідання на вимогу України. Причиною скликання стало звернення ватажків терористичних організацій "ЛНР" та ДНР" до Володимира Путіна з проханням ввести війська на Донбас, повідомляє Обозреватель.

Засідання розпочалося о 04:30 за київським часом (о 21:30 за часом Нью-Йорка). Воно проходить у форматі відкритого брифінгу.

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Раніше міністр внутрішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що прохання ватажків "ЛДНР" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника про надання їм військової допомоги Москвою свідчить про ескалацію ситуації на Донбасі.

Листи з проханнями террористів увечері 23 лютого оприлюднили російські ЗМІ, "документи" були підписані на день раніше – 22 лютого. Вони попросили допомогти "відбити атаку українських військових".

Рада Федерації РФ напередодні дала згоду на використання російської армії за межами країни. Із таким зверненням до Радфеду звернувся Путін. Фактично, це була підготовка до офіційного введення російської армії на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію Донбасу.

Нагадаємо, що 22 лютого Рада безпеки вже збиралася за закликом України та її союзників на тлі "визнання" Росією "незалежності" так званих республік Л/ДНР. На ній Кремль закликали відмовитися від дій, що призводять до ескалації, а представник останнього звинувачував Київ у невиконанні "Мінська". OBOZREVATEL зібрав основні заяви.