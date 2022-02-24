Путін дав команду на проведенні спецоперації проти України
Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це йдеться в заяві Путіна до росіян, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.
Вчора Путін отримав дозвіл російського парламенту на застосування Збройних сил Росії за межами країни.
Ввечері 23 лютого у Кремлі повідомили про отримання звернення ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР", Дениса Пушиліна та Леоніда Пасєчніка, з проханням надати їм військову допомогу.