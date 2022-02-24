Курс валют НБУ на 24 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 24 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 23 лютого підвищився на 27 коп. до 29.25 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 27 коп. до 33.17 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.64 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 48 коп. до 39,74 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 24 коп. до 31.81 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 7.30 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|29.254 900
|EUR
|Євро
|33.170 700
|RUB
|Рубль
|0.364 480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|39.744 200
|CHF
|Швейцарський франк
|31.807 400
|PLN
|Польський злотий
|7,296 000