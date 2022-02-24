Курс валют НБУ на 24 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 24 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 23 лютого підвищився на 27 коп. до 29.25 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 27 коп. до 33.17 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 48 коп. до 39,74 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 24 коп. до 31.81 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 7.30 за 1 польський злотий.