Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У відеозверненні в четвер вранці він сказав:

"Сьогодні вранці президент Путін оголосив про проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі, наших прикордонниках. У багатьох містах України були чутні вибухи. Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. США починають збирати міжнародну підтримку. Від вас потрібний спокій. За можливості, залишайтеся вдома. Ми працюємо. Працює весь сектор безпеки та оборони України. Без паніки, ми готові до всього і всіх переможемо".