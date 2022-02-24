В Україні продовжать курсувати потяги, можливі зупинки біля укриттів

"Укрзалізниця" продовжує свою роботу: потяги курсують від Києва та до столиці, у західному та східному напрямку за графіком. При цьому з метою безпеки можливі уповільнення, а також зупинки біля станцій, де є укриття, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі компанії. Також співробітники підприємства звернулися до пасажирів із проханням прибувати на станції за півгодини до відправлення поїзда, стежити за новинами на сайті та соціальних мережах "Укрзалізниці".

Потяги продовжать курсувати. Джерело: telegram-канал УЗ

"Потяги східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Україна оголосила про закриття повітряного простору над країною у зв'язку із вторгненням Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Через напад Росії на Україну 24 лютого рубль обвалився по відношенню до долара до позначки 84 рублі (23 лютого було 78,5 рубля). Падіння котирувань на Московській біржі перевищило 11%. Торги зупинили.