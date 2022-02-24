Вторгнення Путіна в Україну обвалило та вирубило російську біржу

Торги на Московській біржі призупинено після обвалу через початок "спецоперації", оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним на Донбасі, обстрілів української території, а по суті початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Ділова столиця.

"Торги на всіх ринках припинені, про поновлення буде повідомлено додатково" , — наголошується у повідомленні МосБіржі.

Фактично торги рублем, акціями та ф'ючерсами перестали проводитися ще до офіційної зупинки через те, що котирування вперлися у встановлені біржею межі. Так, курс долара сягнув верхньої планки біржі — 84,075 руб./$1. Вище курс піднятися не міг через встановлені біржею обмеження.

Те саме і з євро, курс якого уперся в планку 95,2425 руб. і далі не міг зростати через обмеження.

На ринку акцій Росії ситуація аналогічна, практично всі фінансові інструменти, що торгуються на ранковій сесії, впали на встановлені біржею нижні планки. При цьому був великий обсяг пропозиції, але покупців практично не було.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін оголосив про початок військового вторгнення в Україну. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вторгнення РФ в Україну почалося з ракетних ударів по центрах військового управління у Києві та Харкові. Однак за інформацією мера Борисполя Володимира Борисенка, під Києвом спрацювала українська система ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження воєнного стану на всій території країни.