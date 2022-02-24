Оккупанты «ЛНР» начали штурм города Счастье

Бойовики, що підтримуваної Росією «ЛНР» розпочали штурм міста Щастя у Луганській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють главари окупантів у соцмережах.

На тлі нової агресії РФ голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що о 05:50 четверга, 24 лютого, в області оголошено загальну евакуацію, мешканцям рекомендують негайно виїхати.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань. " ДНР" та «ЛНР»

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з світанку 24 лютого зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у кількох містах України.