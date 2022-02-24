В Луганській області оголошено загальну евакуацію жителів

24 лютого 2022 року о 5:05 було оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області через початок Росією військового вторгнення на територію України, повідомляє УНІАН.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власникам автотранспорту використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро" , – написав він.

Водночас для тих, хто не має можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Місце збору – на вказаних залізничних вокзалах.