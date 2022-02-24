iPhone 14 отримає рекордний час автономної роботи

Новий смартфон Apple буде відрізнятися покращеним часом автономної роботи завдяки новому модулю 5G. Про це повідомляє тайванське видання Economic Daily News, повідомляє Лента.Ру.

Джерело в ланцюжку поставок повідомило журналістам, що компанія TSMC отримала всі замовлення Apple на випуск радіочастотних чіпів 5G для апаратів лінійки iPhone 14. Перехід на дане напівпровідникове обладнання, ймовірно, пов'язаний із вибором модему Qualcomm Snapdragon X65. Пристрої будуть створені за шестинанометровим техпроцесом, що забезпечить компактні габарити чіпа та зменшене енергоспоживання.

Повідомляється, що новий 5G-модуль споживатиме менше енергії під час роботи в діапазоні шість гігагерц та mmWave. Додавання нового модуля може спричинити те, що нові смартфони отримають рекордний час автономної роботи. Також нові чіпи мають компактні габарити, що дозволить встановити девайси більш ємні акумулятори.

Крім того, нове обладнання підтримуватиме роботу в мережах Wi-Fi 6E. Це забезпечить більш високу продуктивність, меншу затримку та підвищену швидкість передачі даних. Фахівці вважають, що в 2023 Apple може відмовитися від послуг партнерів і перевести iPhone на власні модеми 5G.