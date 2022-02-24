В Україні мобільний зв'язок працює з перебоями, у банках приготували обмеження

В Україні через напад Росії відбулися збої з мобільного зв'язку. Клієнти всіх мобільних операторів скаржаться на неможливість здійснити дзвінки. Крім того, вишикувалися черги в супермаркетах. У деяких нібито вже запровадили обмеження: купити можна на суму до 3 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляють українці у різних куточках країни. Прессекретар ПриватБанку Олег Серга повідомив, що наразі йому не відомо про будь-які вже діючі обмеження, проте вже розроблені сценарії, як банк діятиме, залежно від ситуації в конкретному регіоні.

"Найближчим часом дамо інформацію по регіонах" , – сказав Серга.

Звуки вибухів та новини про військове вторгнення спровокували черги до банкоматів. Крім того, у Києві виникли пробки на дорогах.

"Купував продукти в супермаркеті "Фора", сказали, що можна купити лише на три тисячі гривень безготівково" , – розповідає українець із передмістя Києва Крюківщини.

Протягом кількох годин мобільний зв'язок працює з перебоями – неможливо додзвонитися, проте працює мобільний інтернет. На такі збої, зокрема, скаржаться користувачі мобільного зв'язку "Водафон" та "Київстар".

Через напад Росії на Україну 24 лютого рубль обвалився по відношенню до долара до позначки 84 рублі (23 лютого було 78,5 рубля). Падіння котирувань на Московській біржі перевищило 11%. Торги зупинили.