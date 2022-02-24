Енергосистема України працює без збоїв, усі об'єкти під посиленою охороною

Енергосистема України працює без збоїв, усі об'єкти під посиленою охороною
Фото: Курс України

Українська енергосистема працює без збоїв після повітряних ударів по Україні з боку Росії. Усі об'єкти працюють під посиленою охороною, повідомляє РБК-Україна.

Про це пишуть в прес-службі НЕК "Укренерго".

"Українська енергосистема від'єднана від енергосистем РФ та РБ. Частота в системі 50Гц. Всі об'єкти мережі працюють, під посиленою охороною, оперативно-диспетчерський персонал на своїх місцях", - повідомили "Укренерго".

Нагадаємо, Українська енергосистема працює в автономному режимі з 23 лютого.

Як повідомляло рано вранці 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.

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