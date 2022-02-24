У Києві проїзд у громадському комунальному транспорті безкоштовний
Проїзд у громадському комунальному транспорті в Києві безкоштовний. Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Оленич.
Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.
"Усі, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен", - йдеться в повідомленні.
Укриття позначені на мапі.
Відсьогодні столичні школи та садочки не працюють, медична система працює в посиленому режимі.