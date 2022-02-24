У Києві проїзд у громадському комунальному транспорті безкоштовний

Проїзд у громадському комунальному транспорті в Києві безкоштовний. Про це повідомляє ﻿заступник голови КМДА Петро Оленич.

Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.

"Усі, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Укриття позначені﻿ на мапі.

Відсьогодні столичні школи та садочки не працюють, медична система працює в посиленому режимі.