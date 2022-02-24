Кинджал з гробниці фараона Тутанхамона має позаземне походження

Гробниця фараона Тутанхамона розташована у Долині Царів, Єгипет та була знайдена ще у 1922 році. Та навіть через сотню років після відкриття вона повна загадок, які науковці розгадують, повідомляє 24 Канал.

Коли розкопали гробницю фараона Тутанхамона, науковці виявили багато цікавих артефактів. Серед них – чудовий залізний кинджал у золотих піхвах. Проблема полягала у тому, що залізний кинджал виготовили тоді, коли залізна доба ще не почалася й люди не вміли використовувати самородне залізо.

Знайдений у гробниці кинджал Тутанхамона / Фото Meteoritics & Planetary Science

Звідки походить кинджал Тутанхамона

Хоча до початку залізної доби люди й не вміли використовувати самородне залізо, але чудово знали, що таке метеорити. Слід розуміти, що не все "небесне каміння" – це саме каміння. Деякі метеорити є залізними й люди давно навчилися використовувати їх, виковуючи різні предмети.

Те, що кинджал з гробниці Тутанхамона викуваний саме з такого заліза, вчені підозрювали давно. У 2016 році дослідження підтвердили буквально позаземне походження зброї. Тепер же науковці дізналися ще більше про артефакт.

Нове про кинджал з Долини Царів

Науковці з Японії та Єгипту провели ретельні комплексні дослідження та виявили досить цікаві речі про зброю, якій 3 400 років. Наприклад, як й очікувалося, кинджал складається із заліза, нікелю та мангану. Також були виявлені вкраплення цинку та хлору.

Найцікавіше те, що дослідження на мікрорівні виявили на поверхні леза смуги з кубічною симетрією, які перериваються. Цей феномен має назву "відманштеттенові фігури" чи "структури Відманштеттена" на честь їхнього першовідкривача. Вони характерні для залізо-нікелевих метеоритів й зустрічається на іншій зброї, викуваній із метеоритного заліза.

Відманштеттенові фігури у метеориті та на поверхні леза кинджалу / Фото Meteoritics & Planetary Science

Що ж до того, де виготовили кинджал, який поклали до гробниці фараона, то тут допоможуть письмові артефакти. Мова йде про Амарнський архів, написаний 3 400 років тому, тобто, ще до народження Тутанхамона.

В Архіві сказано, що залізний кинджал подарував діду Тутанхамона правитель країни Ханігальбат (Мітанні), яка розташовувалася на території сучасної Сирії. Якщо мова йде саме про цей кинджал, то можна припустити, що метеорит, з якого зброю викували, впав саме в Сирії.