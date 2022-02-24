Аеропорт "Бориспіль" призупинив роботу, пасажирів евакуювали

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вранці 24 лютого 2022 року призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з початком російського військового вторгнення, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Facebook.

"Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано, злітно-посадкова смуга заблокована. Служби аеропорту працюють у взаємодії з державними органами згідно з інструкцією та чинним законодавством України" , – йдеться в повідомленні.

Водночас прес-служба авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомлила про призупинення виконання регулярних та чартерних рейсів з/до території України щонайменше до 23:59 24 лютого 2022 року за київським часом.

"Авіакомпанія МАУ підтримує і буде підтримувати зв'язок з МЗС України, Міністерством інфраструктури України. Усі пасажири МАУ та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, мають зареєструватись на державному сайті Державної Реєстрації Українських Громадян https://friend.mfa.gov.ua/#/. Зареєстрованим громадянам буде надано інформацію про рейси до вказаних пунктів та до пунктів прибуття в Україну" , – йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Уся актуальна інформація щодо подальшого статусу виконання рейсів буде розміщуватись на офіційному сайті МАУ (www.flyuia.com). Пасажирів скасованих рейсів буде проінформовано електронною поштою чи телефоном, які вказані в бронюванні. Прохання до пасажирів – перевірити наявність у авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" актуальної контактної інформації - електронної пошти, номера індивідуального мобільного телефона.

Подальшу інформація щодо плану виконання рейсів авіаперевізник має наданти 24 лютого 2022 року о 22:00 за київським часом.