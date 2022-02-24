Президент України Володимир Зеленський провів переговори з главами США, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Європейської Ради, в яких закликав запровадити негайні санкції проти Росії, а також надати Україні оборонну та фінансову підтримку.

﻿Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Твіттері﻿.