Вибухи та обстріли зафіксовані у 15 регіонах України – Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив оперативну інформацію про вибухи та обстріли в регіонах України, яка надходить з управлінь поліції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Офіційна інформація каналами поліції зараз… Волинська область - місто Луцьк інформація про вибухи. Одеса біля аеропорту вибух локатора. Запоріжжя - біля аеропорту вибух. Чернігівська область - село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка. Львівська область - село Батятичі чути вибухи" , - написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі у четвер.

Він також повідомив, що за оперативною інформацією у Миргороді Полтавської області стався вибух двох ракет, у Каланчаку Херсонської області – обстріл прикордонників, на Кіровоградщині місто Знам'янка – обстріл в/ч, у Бродах Львівської області – вибух у двох в/ч.

"Чернігівська область - аеропорт Управління ДСНС потрапляння в локатор (постраждалі). Херсонська область - пост Азов Генічеськ їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть у бік Мелітополя" , - написав радник голови МВС.

За його словами, у населеному пункті Бохоніки Вінницької області - обстріл в/ч, у Старокостянтинові Хмельницької області - обстріл військового аеропорту, у Подільськ Одеської області залетіли 2 літаки з Придністров'я, обстріл в/ч, у смт Озерне Житомирської області обстріл ракетами - знищено один літак, у Тульчині та Теплику Вінницька область – вибухи у в/ч.

Також, за оперативною інформацією, в Івано-Франківській області - обстріл в/ч, внаслідок обстрілу в Маріуполі Донецької області отримали поранення дитина та троє цивільних.

"Харків - обстріл в/ч (зенітна частина), Запоріжжя - на околиці обстріл в/ч, Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський райони) - інформація про вибухи. Львівська область, село Новий Калинів - обстріл бази паливно-мастильних матеріалів, Київська область - село Ревне - обстріл в/ч, Херсонська область - міста Чонгар та Каланчак - обстріл в/ч", - йдеться у повідомленні Геращенка.

За його словами, у Броварському військовому містечку № 161 під час авіаудару згоріла будівля, 4-поверховий будинок частково пошкоджений, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та "швидка".