Нова фотографія "Габбла": зіткнення галактик утворює "космічний трикутник"

Майже 32 роки легендарна космічна обсерваторія NASA "Габбл" служить на благо науки. "Побічним" наслідком такої роботи є велика кількість разючих фотографій. Погляньмо на одну з них, повідомляє 24 Канал.

Космічний телескоп "Габбл" сфотографував катастрофічне зіткнення галактик NGC 2444 та NGC 2445, які спільно називаються Arp 143. Характерною особливістю цієї пари галактик, що взаємодіють, є цікаве блакитне утворення трикутної форми.

Галактика NGC 2444 (зліва) та NGC 2445 (справа) / Фото NASA

Детальніше про цікавий трикутник Arp 143

Об'єкт Arp 143 являє собою дві галактики, які в минулому зіткнулися та, як припускають вчені, буквально пройшли одна крізь іншу. Відстань від Сонця до об'єктів становить близько 199 мільйонів світлових років. На фотографії ми бачимо регіон, протяжністю 180 тисяч світлових років.

Загадкове трикутне утворення справа – це галактика NGC 2445. Блакитного кольору об'єкту надають процеси, які почалися в галактиці після зіткнення – це процеси зореутворення. Таке часто відбувається після подібних взаємодій космічних велетнів, адже гравітаційні збурення спричиняють подекуди стиснення газу, який з часом перетвориться на нові світила.

На фотографії "Габбла" можна помітити, що блакитний трикутник притягується до галактики зліва, NGC 2444. Насправді так воно і є – ця галактика перемагає у своєрідному гравітаційному "перетягуванні канатів", крадучи газ та зірки у NGC 2445. До речі, це перетягування стає причиною ще інтенсивнішого утворення зірок. Подібні фотографії чудово ілюструють те, що у безмежному Всесвіті дуже багато прекрасних об'єктів.