В Audi створили нове паливо HVO

Абревіатура HVO означає Hydrotreated Vegetable Oil або гідроочищена рослинна олія. Воно придатне для використання в дизельних моторах Audi V6 TDI, забезпечує на 70-90% нижчі викиди CO2, повідомляє 24 Канал.

Рослинне паливо Audi може використовуватись у дизельних двигунах автомобілів, які покинули заводи компанії з середини лютого 2022 року. HVO відповідає європейському стандарту EN 15940 та дозволяє знизити викиди CO2 на 70 – 95 відсотків порівняно з дизельним паливом.

Audi також зазначила, що HVO має більш високий цетановий рейтинг, ніж звичайне дизельне паливо. Це означає, що нове паливо ефективніше, ніж звичайно. Цетановий рейтинг HVO не було уточнено, але Audi стверджує, що є збільшення майже на 30 відсотків. Переваги цього зростання, каже виробник, особливо помітні під час холодних запусків.

Нове стійке паливо одержують з біологічних залишків та відходів, таких як відпрацьована кулінарна олія, сільськогосподарські відходи та інші олії, об'єднані з воднем. Процес отримання HVO називається гідрогенізацією.

Як зазначає Audi, описаний вище процес робить олії придатними для використання в дизельних двигунах, що неможливо, якщо ці олії просто фільтрувати за допомогою механічних засобів. Для тих, хто не знає, звичайний дизельний двигун може працювати на відпрацьованій олії, але цього не можна сказати про дизельний двигун Common Rail, у якого форсунки або паливний насос високого тиску забиваються від залишків, залишених звичайним маслом.

На відміну від інших альтернатив звичайному дизельному паливу, HVO можна використовувати як 100% чисте паливо або суміші зі звичайним дизелем. Нове паливо вже доступне на більш ніж 600 АЗС у Європі, більшість з яких розташовані у Скандинавії.

Упізнати автомобіль, здатний працювати на паливі HVO, допоможе позначення XTL, розміщене зокрема на кришці заливної горловини бака.

Фото: дизельний двигун Audi TDI V6 пристосований для роботи на паливі HVO / Audi

Фото: дизельний двигун Audi TDI V6 пристосований для роботи на паливі HVO / Audi

Фото: дизельний двигун Audi TDI V6 пристосований для роботи на паливі HVO / Audi