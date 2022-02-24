Воєнний стан в Україні: що потрібно знати автомобілістам

Верховна рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військовій агресії.

Воєнний стан має на увазі такі заходи обмежень для автомобілістів:

відчуження особистого майна, у тому числі транспортних засобів;

обмеження пересування транспортних засобів,

комендантська година із забороною руху транспортних засобів;

Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.