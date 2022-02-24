Воєнний стан в Україні: що потрібно знати автомобілістам
Верховна рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військовій агресії.
Воєнний стан має на увазі такі заходи обмежень для автомобілістів:
- відчуження особистого майна, у тому числі транспортних засобів;
- обмеження пересування транспортних засобів,
- комендантська година із забороною руху транспортних засобів;
Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.