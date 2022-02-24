Усі навчальні заклади переведені на дистанційну освіту – Шкарлет
Міністр освіти України Сергій Шкарлет повідомив, що у зв'язку із запровадженням військового стану в країні всі навчальні заклади були переведені на дистанційну форму навчання. Про це він написав у себе в Телеграм.
"Шановні учасники освітнього процесу! В Україні запроваджено військовий стан. Прошу зберігати спокій та розсудливість. Усі навчальні заклади здійснюють навчання у дистанційній формі. По можливості залишайтеся вдома", – написав міністр.
Також він попросив громадян
"орієнтуватися на офіційні повідомлення державних органів влади України, Нацполіції, РНБО, Міноборони, місцевих органів влади та дотримуватися рекомендацій" .
"Ситуація контрольована! Кабінет міністрів України працює у штатному режимі. Ми – сильні! Ми – Україна!" – підсумував Шкарлет.