Вибухи у Івано-Франківську: горить одна з будівель аеропорту

У Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, загорілася будівля паливно-мастильних матеріалів летовища﻿. Про це, посилаючись на соцмережу мера міста Руслана Марцінківа та ДСНС, повідомляє Ділова столиця.

У ДСНС не пояснили, від чого сталося загоряння. Водночас, мешканці міста у соцмережах припускають, що агресор міг бомбити аеродром або ж завдавати удару по військовій інфраструктурі.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму зверненні попросив мешканців зберігати спокій. За його словами, сьогодні призупиняється навчання в школах та дошкільних закладах. За можливості, усіх просять працювати дистанційно і допомагати військовим.