Зеленський наказав наносити максимальних втрат противнику

Збройні сили України збили 5 літаків, 2 вертольоти, підбили два танки і знищили кілька вантажівок російських збройних сил﻿. Про це, посилаючись на соцмережу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.﻿﻿, повідомляє Ділова столиця.

"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати. В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ" , — написав він.

Окрім того, Залужний додав, що Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

Втрат серед українських військових на даний час немає.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.