Колона російських танків зайшла на Луганщину, прикриваючись авто ОБСЄ
На Луганщині, прикриваючись символікою ОБСЄ, зайшла колона російських танків, триває бій, повідомляє Українська правда.
"У Луганській області на рубежі Червона Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив у перед колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ. Зараз на цьому рубежі йдуть бойові дії", - інформує Державна прикордонна служба.
Повідомляється, що прикордонники разом із ЗСУ та НГУ тримають оборону.