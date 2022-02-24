Хто з депутатів покине Київ, той зрадник – спікер Ради
Народні депутати, які покинуть територію України, вважатимуться зрадниками, повідомляє УНІАН.
Про це сказав голова ВР Руслан Стефанчук.
"Я вас прошу - всі народні депутати залишаються в Києві", - зазначив він.
За його словами, за необхідності нардепи повинні бути готові негайно зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати.
"Хто поїхав, той зрадник", - наголосив Стефанчук.
Він також закликав голів фракцій на консультації.
"За тривогою підняті всі сили нашої держави. Усі думки і молитви зараз – із нашими солдатами", - написав він у Facebook.
Він закликав громадян залишатися вдома, подбати про своїх близьких, попередити їх про те, що відбувається.
"Зараз вирішується питання не тільки про майбутнє України, але й про те, яким буде життя в Європі. Від того, як світ відповість на цю агресію, залежить і глобальна безпека. Чим потужніше буде реакція цивілізованих країн - тим швидше може бути відновлений мир. Агресор повинен заплатити за свої дії", - додав Стефанчук.