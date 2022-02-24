Хто з депутатів покине Київ, той зрадник – спікер Ради

Народні депутати, які покинуть територію України, вважатимуться зрадниками, повідомляє УНІАН.

Про це сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

"Я вас прошу - всі народні депутати залишаються в Києві" , - зазначив він.

За його словами, за необхідності нардепи повинні бути готові негайно зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати.

"Хто поїхав, той зрадник" , - наголосив Стефанчук.

Він також закликав голів фракцій на консультації.

"За тривогою підняті всі сили нашої держави. Усі думки і молитви зараз – із нашими солдатами" , - написав він у Facebook.

Він закликав громадян залишатися вдома, подбати про своїх близьких, попередити їх про те, що відбувається.