Виконком УАФ ухвалить рішення про призупинення чемпіонату України

У четвер, 24 лютого, о 13.00 відбудеться засідання Виконкому Української асоціації футболу (УАФ), повідомляє Sport.ua.

На засіданні буде затверджено рішення про зупинення змагань чемпіонату та Кубка України, інформує журналіст Ігор Бурбас.

Найближчого місяця спортивні змагання в Україні, включаючи футбольні, не проводитимуться.

Президент України Володимир Зеленський видав Указ про запровадження надзвичайного стану в Україні через агресію РФ щодо України. Його ратифікація очікується сьогодні, 23 лютого, на позачерговому засіданні Верховної Ради України.