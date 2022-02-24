Усі валюти Східної Європи дешевшають

Турецька ліра також під тиском разом із чеською кроною, польським злотим та угорським форинтом. Безумовним лідером зниження є рубль, повідомляє ПроФинанс.

Курс долара до російської валюти зріс до 89,997, що є новим історичним максимумом.

При цьому інші валюти країн Східної Європи сьогодні є також лідерами зниження.

Чеська крона впала до 22,2 за долар. Це новий найгірший рівень у 2022 році — максимум із грудня 2021 року.

Курс долара до польського злотого виріс до нового максимуму 2022 року на рівні 4,1642. Це найгірший рівень злотого з листопада минулого року.

Угорський форинт поки що підбирається до своїх найгірших значень поточного року, торгується по 323,73 за долар, а на початку грудня котирування були на рівні 326,26 форинту за долар.

Під тиском також турецька ліра, яка вперше за 2 місяці торкнулася рівня 14 за долар.