ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ у четвер, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми притягнемо президента Путіна до відповідальності за це. Пізніше сьогодні ми представимо пакет масивних та цілеспрямованих санкцій для схвалення європейськими лідерами" , - сказала Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу в четвер.

Вона додала, що цим пакетом ЄС націлиться на стратегічні сектори російської економіки, заблокувавши їхній доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії.