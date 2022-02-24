В Україні за добу виявили майже 26 тис. нових COVID-випадків

На 24 лютого 2022 в Україні зафіксовано 25 789 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 655, медпрацівників – 484); 66 271 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 969 людей, другу дозу – 26 015 людей, додаткову дозу отримали 566 людей, бустерну дозу – 22 721 людина, повідомляє УКАБ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано 2818 осіб;

летальних випадків – 276;

одужало – 34 987 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 809 624 особи;

одужало – 4 058 020 осіб;

летальних випадків – 105 505;

проведено ПЛР-тестувань – 19 521 252.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 729 619 людей, з них отримали першу дозу – 15 729 617 людей, отримали дві дози – 15 201 112 людей, отримали додаткову дозу – 28 024 людини, бустерну дозу – 724 557 людей. Загалом проведено 31 683 310 щеплень.