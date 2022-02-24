Відділення Укрпошти не працюватимуть 24 лютого

Відділення Укрпошти не працюватимуть 24 лютого
Фото: Facebook

У зв’язку з введенням воєнного стану відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого, повідомляє Новое время.

Про це Укрпошта пише в Facebook.

"Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки", — йдеться в повідомленні.

Співвласник Нової Пошти Володимир Поперешнюк написав в Facebook, що відділення компанії продовжують працювати «там, де це можливо та безпечно для людей».

"Звертаюся до всіх підприємців — ми повинні зберігати спокій, працювати, економіку не можна зупиняти ні на мить! Нашим воїнам потрібні ресурси, наша підтримка, спокій та впевненість. Ми на роботі, працюємо в оперативному штабі, всі на місці", — додав він.

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