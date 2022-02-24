Відділення Укрпошти не працюватимуть 24 лютого

У зв’язку з введенням воєнного стану відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого, повідомляє Новое время.

Про це Укрпошта пише в Facebook.

"Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки" , — йдеться в повідомленні.

Співвласник Нової Пошти Володимир Поперешнюк написав в Facebook, що відділення компанії продовжують працювати «там, де це можливо та безпечно для людей».