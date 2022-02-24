Вторгнення РФ в Україну: Ердоган скликає засідання Ради безпеки Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на тлі початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну скликає засідання Ради безпеки країни, повідомляє Новое время.

У засіданні візьмуть також участь міністр оборони Хулусі Акар та представники командування турецької армії та розвідки.