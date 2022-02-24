Вторгнення РФ в Україну: Ердоган скликає засідання Ради безпеки Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на тлі початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну скликає засідання Ради безпеки країни, повідомляє Новое время.
У засіданні візьмуть також участь міністр оборони Хулусі Акар та представники командування турецької армії та розвідки.
"Найближчими днями ми також проконсультуємося з нашими союзниками щодо НАТО щодо поточної ситуації, яка загрожує безпеці та стабільності в Чорному морі. Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди, Росія та Україна, якнайшвидше повернуться за стіл переговорів", — заявив Ердоган.